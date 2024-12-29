وانحرفت الطائرة وهي من نوع بوينغ 737-800 التابعة للخطوط الملكية الهولندية عن مدرج الهبوط في مطار أوسلو تورب سناندفيورد جنوب العاصمة النرويجية بعد وقت قصير من إقلاعها.

كانت الرحلة متجهة إلى العاصمة الهولندية أمستردام لكن الرحلة عادت إلى المطار بسبب ما وصف بأنه مشكلة هيدروليكية وذلك دون وقوع إصابات في الركاب البالغ عددهم 182 شخصا.

كان الأحد قد شهد انحراف طائرة كورية جنوبية عن مدرج الهبوط الخاص بها في مطار موان الدولي جنوب البلاد ما تسبب في تحطمها ومصرع 179 شخصا من ركابها البالغ عددهم 181.

وفي كندا وقعت حادثة هبوط اضطراري لطائرة تابعة لشركة طيران كندا وذلك في مطار هاليفاكس الدولي في مقاطعة نوفا سكوشا، السبت، بعد تعطل إحدى عجلات الهبوط ما تسبب في انزلاق الطائرة على طول المدرج واشتعال النيران فيها لكن دون وقوع إصابات.

وبسبب الحادث أغلق مطار هاليفاكس بشكل مؤقت لاتخاذ التدابير اللازمة وضمان السلامة العامة.

وقال بيان صادر عن المطار إن الحادث يتعلق برحلة طيران كندا رقم (2259) التي تديرها شركة "طيران بال" ووقع الحادث حوالي الساعة 9:30 مساء، ولم يذكر البيان عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، وكانت الطائرة قادمة من المدينة الكندية، سانت جونز.

وشهد الأربعاء الماضي تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان ما أسفر عن مقتل العشرات من ركابها وسط أنباء عن تحطمها بصاروخ روسي مضاد للطائرات.