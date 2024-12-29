ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، عن مسؤولين، أنه تم نقل اثنين من الناجين إلى المستشفى بعد الحادث بعدما انحرفت الطائرة عن المدرج أثناء هبوطها واصطدمت بسياج في مطار موان الدولي.

وبث التلفزيون الكوري الجنوبي مقطعا مصورا يظهر الطائرة وهي تنحرف عن المدرج دون إنزال عجلات الهبوط، حيث تحطمت في نهاية المدرج واندلعت فيها النيران.

وقالت "يونهاب" إن العديد من شهود العيان على حادث تحطم الطائرة أفادوا برؤية ألسنة اللهب تتصاعد من أحد التوربينات وسمعوا عدة انفجارات مدوية.

وذكرت الوكالة أن الطيارين حاولوا الهبوط في البداية لكنهم ألغوا المحاولة ثم حاولوا الهبوط الاضطراري.

وأظهرت الصور التي التقطت من مسافة بعيدة في البداية تصاعد أعمدة ضخمة من الدخان الأسود فوق مكان الحادث.

وأظهرت صور لاحقة حطاما محترقا ومتفحما من الطائرة.

وقال مسؤول إطفاء "تم تدمير الطائرة بالكامل تقريبا، ومن الصعب تحديد هوية الضحايا. نحن بصدد استعادة الرفات، وهو ما سيستغرق بعض الوقت"، حسبما ذكرت وكالة يونهاب.

وذكرت وكالة يونهاب أن السلطات تحقق فيما إذا كان عطل في عجلات الهبوط، ربما بسبب الاصطدام بطيور، هو السبب وراء الحادث.