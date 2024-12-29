وذكرت وكالة الإطفاء الوطنية أن رجال الإنقاذ هرعوا لإخراج الأشخاص من طائرة شركة " جيجو آير"، التي كانت تحمل على متنها 181 شخصا، في مطار مدينة موان، التي تقع على بعد حوالي 290 كيلومترا جنوبي سول.

وذكرت وزارة النقل أن الطائرة من طراز بوينغ 737-800 عمرها 15 عاما وقالت إن الحادث وقع في الساعة 9:03 صباحا بالتوقيت المحلي (00:30 بتوقيت غرينتش).

وذكرت الوكالة أن 120 شخصا على الأقل من بينهم 48 امرأة و47 رجلا لاقوا حتفهم في الحريق.

ولم يتم التحقق من جنس شخص واحد من الضحايا حتى الآن، وفقا لما ذكرته الوكالة.

وتمكن عمال الإنقاذ من إخراج شخصين من الطائرة، وهما من أفراد الطاقم، وهما في حالة وعي.

وأضافت وكالة الإطفاء أنها أرسلت 32 شاحنة إطفاء وعددا من المروحيات للسيطرة على الحريق.