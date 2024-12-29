قدّمت شركة "جيجو" الكورية الجنوبية للطيران المنخفض التكلفة "اعتذارها الصادق" وتعهّدت بذل كلّ ما بوسعها للمساعدة إثر تحطّم طائرة ركاب تابعة لها أثناء هبوطها في مطار جنوبي غرب البلاد وعلى متنها 181 شخصا تأكّد حتى الساعة مقتل عشرات منهم.