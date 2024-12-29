وقالت وكالة "يونهاب" إن الطائرة كانت تقل 175 راكبا وستة من طاقم الضيافة، انحرفت عن المدرج، واصطدمت بجدار في مطار موان الدولي بكوريا الجنوبية.

وأسفر الحادث عن مقتل 62 شخصا، ونجا شخصان على الأقل أحدهما راكب والآخر من أفراد الطاقم، وفقما أفادت فرق الإطفاء.

ووقع الحادث في الساعة 9:07 صباحا بالتوقيت المحلي، في حين كان يفترض أن تتم عملية الهبوط في الساعة 8:30.

وأشارت وسائل إعلام كورية جنوبية إلى أنه تم إلغاء عملية الهبوط الأولى لأن الطائرة لم تستطع الهبوط بشكل طبيعي أثناء المحاولة الأولى عندما اقتربت من المدرج 1 في المطار.

ونقلت "يونهاب" عن السلطات قولها إن الحادث قد يكون حصل أثناء محاولة الهبوط دون الاستعانة بالعجلات بسبب تعطل عجلات الهبوط.

ووفقما قال مسؤول في موقع الحادث فإن الطائرة التي حاولت الهبوط بدون عجلات في المرة الثانية، فشلت في إبطاء سرعتها حتى وصلت إلى نهاية المدرج، وتعرض جسم الطائرة لأضرار بعد اصطدامه بهيكل في نهاية المطار مما أدى إلى نشوب الحريق.

ويعتقد أن سبب تعطل عجلات الهبوط الخاصة بالطائرة وهي من طراز بوينغ 737-800 هو الاصطدام بالطيور.