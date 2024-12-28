وبايدي هي أول مقاتلة صينية من طائرات الجيل السادس تكمل رحلتها الأولى بنجاح، حيث رافقتها طائرة الجيل الخامس من طراز "جاي – 20" ذات المقعدين وأظهرت لقطات الفيديو المتداولة طائرتين، وهما يحلقان على ارتفاع منخفضة.

تم تطوير هذه "المقاتلة الفضائية الجوية المتكاملة" بهدف الأداء في كل من العمليات الجوية والفضاء المحتملة.

ووفقا للمعلومات الأولية، فإن "الإمبراطور الأبيض" تعمل بثلاثة محركات، بما في ذلك محرك أمامي، والآخران أسفل الطائرة، وتتميز بتصميم جناح طائر مع رفارف منقسمة تمتد إلى أطراف الجناح لتعزيز القدرة على المناورة.

طائرة شبحية وبتطبيقات الذكاء الاصطناعي

رغم أن المواصفات الدقيقة لهذه المقاتلة الجديدة كليا مازالت سرية حتى الآن، فإن المعلومات القليلة المتاحة عن هذه المقاتلة الجديدة تفيد بأنها تتميز بمجموعة واسعة من التقنيات المتطورة.

غير أنها، وكما بعض سابقاتها من الجيلين الخامس والسادس، تتمتع بقدرات التخفي المتقدمة، والتي ستجعل من الصعب اكتشاف الطائرة بواسطة رادارات العدو، وأنظمة الطيران من الجيل التالي.

وذكرت بعض التقارير القليلة عن "بايدي" أنها تدمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يعزز من قدرتها على معالجة كميات هائلة من البيانات وتحسين عملية اتخاذ القرار والمناورات في سيناريوهات القتال في الوقت الفعلي، ومن بين أكثر الميزات المتوقعة لهذه الطائرة الجديدة قدرتها على التنسيق السلس مع الطائرات المسيرة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن "بايدي" قادرة على الإقلاع والهبوط على مجموعة متنوعة من المدرجات غير المهيئة.

"الإمبراطور الأبيض".. شكل غريب وميزات ملفتة

في أول رحلة تجريبية لها، نجح رواد مواقع التواصل الاجتماعي في رصدها وسارعوا إلى نشر تسجيل مصور لها، حيث ظهرت بمرافقة المقاتلة الصينية من الجيل الخامس من طراز "جاي-20".