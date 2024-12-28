وذكر مسؤولو إدارة الرئيس جو بايدن هذا الشهر أن ما لا يقل عن 8 شركات اتصالات، بالإضافة إلى عشرات الدول، تأثرت بهجوم القرصنة الصيني المعروف باسم "سولت تايفون".

لكن نائبة مستشار الأمن القومي إن نويبرجر قالت للصحفيين، الجمعة، إنه تم التعرف على ضحية تاسعة بعدما أصدرت الإدارة توجيهات للشركات بشأن كيفية تعقب الجناة الصينيين في شبكاتهم.

ويعد التحديث الذي قدمته نويبرجر أحدث تطور في عملية قرصنة ضخمة أثارت قلق مسؤولي الأمن القومي الأميركي وكشفت عن نقاط ضعف في الأمن السيبراني في القطاع الخاص، كما كشفت عن مدى تطور القرصنة في الصين.