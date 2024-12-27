وأوضح خبراء في الصناعات الدفاعية أن المقاتلتين تتميزان بتصميمين متقدمين، لكن التفاصيل لم تكن كافية للوصول إلى استنتاجات قاطعة حول خصائصهما.

ويظهر في الفيديو أن المقاتلتين خاليتان من الذيل، مما يشير إلى عدم وجود مُثبتات رأسية للحفاظ على التوازن. وعادةً ما يُحافظ على استقرار مثل هذه الطائرات من خلال أنظمة كمبيوتر تفسر مدخلات التحكم من الطيار.

أما المقاتلة الأكبر حجماً، فيتميز تصميمها بشكل يشبه الألماسة تقريباً، مع وجود ثلاثة مداخل هواء للمحركات: اثنان أسفل الجناحين وواحد في الأعلى، وهو تصميم غير تقليدي. بينما المقاتلة الأصغر حجماً تحمل تصميماً أكثر تقليدية، لكنها أيضاً لا تحتوي على ذيل.

ومن اللافت أن تصميم المقاتلتين لا يحتوي على زوايا قائمة (90 درجة)، وهو ما يُعد سمة رئيسية للطائرات الشبحية التي تساعدها على التخفي من الرادارات.

وفي تعليقه على التصميمات الجديدة، قال إيوان جراهام، المحلل البارز في المعهد الأسترالي للسياسة الاستراتيجية: "تُظهر هذه التصميمات استعداد صناعة الطيران الصينية للتجريب والابتكار في إطار عملية التحديث التي يجريها الجيش الصيني".

وأضاف: "حتى وإن كانت هناك مزايا أو عيوب، يبقى التصميم فريداً للغاية، ويستحق الإشادة على الابتكار، مع ضرورة التخلص من فكرة أن الولايات المتحدة وحلفاءها يقودون السباق دائماً".

ولم تُعلق وزارة الدفاع الصينية على طلب التعليق. من جانبها، أفادت وزارة الدفاع الأميركية بأنها "على علم بالتقارير"، لكنها أضافت أنه لا يوجد تعليق إضافي بخلاف ما ورد في تقريرها السنوي عن الجيش الصيني هذا الشهر.