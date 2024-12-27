وكان الراكب الذي يدعى سوبهونكول رحيموف من بين الناجين، وقال لـ"رويترز" من المستشفى: "بعد الانفجار اعتقدت أن الطائرة ستتحطم"، مضيفا أنه بدأ في الدعاء والاستعداد للموت بعد سماع دوي انفجار.

وأضاف رحيموف أن "الطائرة بدأت في الترنح بعد دوي الانفجار".

وكان رحيموف قد ظهر في مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، يوثق اللحظات الأخيرة للطائرة قبل تحطمها في كازاخستان.

وظهر رحيموف في الفيديو وهو يصور نفسه عن طريق "السلفي"، ويردد: "الله أكبر. الله أكبر" وينطق الشهادتين، قبل أن يظهر بعض ركاب الطائرة الآخرين وهم في حالة من الرعب ويترقبون هبوط الطائرة التي تحطمت بعد ثوان.

وسقطت الطائرة بعد أن حولت مسارها من منطقة جنوبي روسيا، تنتشر فيها أنظمة الدفاع الجوي التي تستخدم في إسقاط الطائرات المسيّرة الأوكرانية.

وكان راكب آخر يدعى زاور محمدوف قد أكد في فيديو تحدث فيه مع "روسيا اليوم"، أنه "كانت هناك فرقعة قوية في الطائرة، تكررت مرتين، بعدها تبين لنا أن الطائرة متجهة للسقوط الحتمي".

وقد لقي عن 38 شخصا حتفهم في هذه الواقعة، بينما نجا 29.

تشكيك في سبب الحادث

وقالت شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية، في وقت سابق من الجمعة، إن النتائج الأولية أظهرت أن طائرتها التي تحطمت في كازاخستان تعرضت "لتدخل مادي وفني خارجي".

وأكدت 4 مصادر مطلعة على النتائج الأولية للتحقيق الذي تجريه أذربيجان أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت الطائرة بالخطأ.

وفي المقابل أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن التحقيق في سبب تحطم الطائرة جار، مضيفا أنه "سيكون من الخطأ التكهن قبل انتهاء التحقيق".