وكشفت وكالة تاس الروسية للأنباء، أن الطائرة الأذربيجانية كان يرتقب أن تحط في مدينة مينيرالني فودي بجنوب روسيا.

ويأتي هذا بعد يوم واحد على سقوط طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية في كازاخستان في أثناء تحليقها من باكو إلى غروزني في الشيشان.

وقالت روسيا إنه من الضروري انتظار انتهاء التحقيقات لمعرفة سبب الحادث. بينما صرح 4 مصادر من أذربيجان لـ"رويترز" أن الطائرة استهدفتها الدفاعات الجوية الروسية.

تعليق الرحلات

وأعلنت الخطوط الجوية الأذربيجانية الجمعة، تعليق رحلاتها إلى 7 مدن روسية لا سيما في منطقة القوقاز، بعد حادث تحطم الطائرة.

وأوضحت الشركة في بيان أن القرار اتخذ "بالنظر إلى النتائج الأولية للتحقيق حول تحطم الطائرة من طراز "إمبراير 190" ما أسفر عن سقوط 38 قتيلا "وإلى المخاطر على سلامة الرحلات".

حادث غامض.. اتهام أوكرانيا والرد الروسي

وقالت الرئاسة الأوكرانية الجمعة، إنه ينبغي محاسبة روسيا على حادثة تحطم الطائرة الأذربيجانية.

وكتب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندري يرماك، على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "ينبغي محاسبة روسيا على إسقاط طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية. التعازي لذوي الضحايا".

كما قال مسؤول في الأمن القومي الأوكراني أن الحادث، كان بسبب نيران الدفاع الجوي الروسي.

وفي المقابل أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن التحقيق في سبب تحطم الطائرة جار، مضيفا أنه "سيكون من الخطأ التكهن قبل انتهاء التحقيق".