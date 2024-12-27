ونقلت صحيفة "كوميرسانت" الروسية عن ريابكوف، الذي يشرف على ملف الحد من انتشار الأسلحة في بلاده، قوله إن ترامب اتخذ موقفا "متشددا" حيال معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية خلال فترة ولايته الأولى.

وأضاف: "الوضع الدولي صعب للغاية في الوقت الحالي، والسياسة الأميركية في جوانبها المختلفة عدائية للغاية تجاهنا اليوم".

وتابع ريابكوف: "لذا لا توجد استثناءات فيما يتعلق بتحديد أفعالنا بما يصب في مصلحة أمن (البلاد)، إلى جانب التدابير والإجراءات التي يمكن أن نتخذها لتحقيق ذلك".

وفي 2020، ناقشت إدارة ترامب، خلال فترة ولايته الأولى بين عامي 2017 و2021، إمكانية إجراء أول اختبار نووي منذ عام 1992، كوسيلة للضغط على روسيا والصين. وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية سباقة لكشف التقرير نقلا عن مسؤول كبير ومسؤولين اثنين سابقين مطلعين، وأوضحت أن الاجتماع لم يصل لأي اتفاق على إجراء تجربة نووية.

ولم تجر روسيا أي تجربة نووية في الفترة ما بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، وكانت آخر تجربة نووية أجراها الاتحاد السوفييتي عام 1990.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده ستدرس إجراء تجربة نووية إذا أقدمت الولايات المتحدة على هذه الخطوة.

يذكر أن عددا محدودا من الدول التي تمتلك أسلحة نووية، من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وكوريا الشمالية.