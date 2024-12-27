وأُدينت أوكسانا سينيجوك المتخصصة بالتخطيط الحضري والعمارة بتهمة "الخيانة العظمى" في محكمة في المدينة المطلة على البحر الأسود، بحسب البيان.

وإضافة إلى حكم السجن، صدر أمر لها بدفع غرامة قدرها 200 ألف روبل (2000 دولار).

وأفاد المدعون العامون بأنه تم تجنيدها من قبل عنصر في الاستخبارات الأوكرانية في الحكومة المحلية قبل أن يغادر إلى أوكرانيا في 2015.

لكن الرجل بقي على اتصال معها وأمرها في مارس العام الماضي بتسليم معلومات وصور تتيح تحديد مواقع سفن تابعة لأسطول روسيا في البحر الأسود، بحسب المدعين.

وازداد عدد قضايا الخيانة والإرهاب والتخريب والتجسس منذ بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022. وصدرت أحكام مشددة في حق المدانين.

كذلك، تعرّض الآلاف إلى عقوبات وتهديدات أو سجنوا بسبب معارضتهم للنزاع.