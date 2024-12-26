يأتي هذا في وقت نقلت فيه قناة "يورونيوز" عن مصادر حكومية آذرية تأكيدها أن صاروخًا روسيًا من نوع "أرض-جو" قد يكون المسؤول عن تحطم الطائرة.

بينما صرح نائب رئيس وزراء كازاخستان، قناعت بوزومبايف، بأن السلطات في بلاده لم تتمكن بعد من تأكيد أو نفي ما إذا كانت الدفاعات الجوية الروسية قد أسقطت الطائرة. وأضاف بوزومبايف أنه لا يوجد تفسير رسمي للحادث حتى الآن.

وفي السياق نفسه، أفاد المدعي العام للنقل في كازاخستان بأن التحقيقات لم تخلص إلى أي استنتاجات بخصوص دور الدفاعات الجوية الروسية في الحادث.