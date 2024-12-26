وأوضحت الهيئة أن إغلاق المطارات في العاصمة موسكو سيكون مؤقتا تحسبا لهجمات بطائرات مسيرة.

وأفادت مراسلة سكاي نيوز عربية بأنه تم فرض قيود مؤقتة على عمل مطارات موسكو ومقاطعة كالوغا إلى الجنوب من العاصمة.

من جانبها ذكرت الوكالة المعنية بمراقبة الطيران في روسيا (روسافياتسيا)، الخميس، أن جميع مطارات العاصمة موسكو الأربعة والمطار الموجود في كالوجا على بعد 160 كيلومترا جنوب غربي موسكو أغلقت على نحو مؤقتا، دون ذكر سبب ذلك.

وقالت روسافياتسيا في بيان "تتخذ أطقم الطيران والمراقبون الجويون والعاملون في خدمات المطار كافة الإجراءات الضرورية لضمان أمن الرحلات".

كان جهاز الأمن الاتحادي الروسي قد أعلن في وقت سابق، الخميس، إحباط مخطط أوكراني لقتل كبار الضباط في الجيش الروسي باستخدام شواحن باور بنك أو حافظات الوثائق.

وذكر الجهاز أنه أحبط عددا من مخططات أجهزة المخابرات الأوكرانية لقتل ضباط روس كبار وأفراد عائلاتهم في موسكو باستخدام قنابل مخفية في شواحن احتياطية (باور بنك) أو حافظات وثائق.

وقتل جهاز الأمن الأوكراني الضابط إيجور كيريلوف قائد قوات الدفاع النووية والبيولوجية والكيميائية الروسية في 17 ديسمبر في موسكو بتفجير قنبلة مثبتة في دراجة كهربائية (سكوتر) أمام منزله.