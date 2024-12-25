وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، شدد نتنياهو على أن إسرائيل تواصل تنفيذ ضربات ضد أعدائها في مختلف أنحاء المنطقة.

وقال نتنياهو: "اليوم نضيء الشمعة الأولى من عيد الحانوكا لإحياء ذكرى انتصار المكابيين في ذلك الوقت، وانتصرنا في الوقت الحاضر كما كان الحال آنذاك. نحن ننفذ ضربات ضد أعدائنا، والحوثيون سيتعلمون ما تعلمته حماس وحزب الله ونظام الأسد وغيرهم من اللاعبين في الشرق الأوسط".

وأضاف: "حتى لو استغرق الأمر بعض الوقت، فإن هذا الدرس سيُعلّم للشرق الأوسط بأسره".

ونتنياهو أكد أن إسرائيل ستظل قوية في مواجهتها للمجموعات التي تهدد أمنها، معربًا عن تمنياته لشعبه بمناسبة عيد الحانوكا.