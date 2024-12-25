وقال نائب المتحدث باسم حكومة طالبان حمد الله فطرت، الأربعاء، إن القصف وقع على 4 مواقع في أفغانستان، وأدى إلى مقتل 46 وإصابة 6.

ولم ترد الحكومة الباكستانية أو مسؤولون عسكريون بعد على طلبات للحصول على تعليق.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية عناية الله خوارزمي: "تعتبر أفغانستان هذا الفعل الوحشي انتهاكا صارخا لجميع المبادئ الدولية وعملا عدوانيا واضحا. لن تدع الإمارة الإسلامية هذا الفعل الجبان يمر دون رد".

وقال مسؤول باكستاني مطلع لـ"رويترز"، مشترطا عدم نشر اسمه، إن باكستان نفذت ضربات جوية على معسكر لجماعة طالبان الباكستانية المسلحة.

وتدين طالبان باكستان بالولاء لحركة طالبان الأفغانية وتستمد اسمها منها، لكنها ليست جزءا مباشرا من الجماعة التي تحكم أفغانستان الآن.

ويتلخص هدفها المعلن في فرض حكم الشريعة في باكستان، مثلما فعلت حركة طالبان في أفغانستان.

وقتل 16 من أفراد الأمن الباكستانيين، السبت، في هجوم كبير شنته طالبان الباكستانية بمنطقة وزيرستان جنوبي باكستان، التي تقع مباشرة على حدود المنطقة التي يوجد بها المعسكر المستهدف في أفغانستان.

وحددت وزارة الدفاع الأفغانية هوية القتلى في القصف الباكستاني، قائلة إن "معظمهم من لاجئي وزيرستان"، مما يشير إلى أنهم من إقليم وزيرستان الباكستاني.

وتتشارك الجارتان علاقة متوترة، إذ تقول باكستان إن عددا من الهجمات المسلحة التي وقعت لديها تم شنها من الأراضي الأفغانية، وهو اتهام تنفيه طالبان الأفغانية.

وازداد تعقد علاقتهما في مارس حينما اتهمت طالبان الأفغانية باكستان بتنفيذ غارتين جويتين على أفغانستان، أسفرتا عن مقتل 5 نساء وأطفال.

وأقرت باكستان حينئذ بأنها نفذت "عمليات مضادة للإرهاب بالاستناد إلى معلومات مخابراتية" في أفغانستان، لكنها لم تحدد طبيعة العمليات.