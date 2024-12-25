وكتب تيريخوف على تطبيق "تلغرام": "تتعرض خاركيف لهجوم صاروخي كبير. سمع دوي سلسلة انفجارات في المدينة ولا تزال هناك صواريخ بالستية متجهة نحوها".

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن خاركيف تعرضت لهجوم بصواريخ بالستية.

وأضاف الحاكم المحلي للمدينة أوليه سينيهوبوف عبر تطبيق "تلغرام"، أن "أضرارا لحقت ببنية تحتية مدنية غير سكنية".

وأحصى سينيهوبوف 7 ضربات روسية، قائلا إنه لا يزال يتم تقييم الإصابات والأضرار.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن قواتها أسقطت 59 طائرة مسيّرة أوكرانية ليلا، بينما أفاد سلاح الجو الأوكراني عن إطلاق صواريخ كروز من طراز "كاليبر" من البحر الأسود لم تتضح وجهتها.

وسرعت روسيا من تقدمها في شرق أوكرانيا في الأشهر الأخيرة، أملا بالسيطرة على أكبر مساحة من الأراضي قبل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب السلطة في يناير المقبل.

وتعهد ترامب بالتوصل إلى "نهاية سريعة" للحرب المستمرة منذ نحو 3 سنوات، لكنه لم يقترح أي خطط ملموسة لوقف لإطلاق النار أو اتفاق سلام.

وتقول موسكو إنها سيطرت على أكثر من 190 قرية هذا العام من أوكرانيا، التي تعاني قواتها نقصا في الجنود والذخائر.