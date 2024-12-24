وقال أنجيل أورينا، نائب رئيس موظفي الرئيس الأسبق بيل كلينتون، في بيان بشأن خروجه من المستشفى إن كلينتون يتلقى العلاج من الإنفلونزا.

وتابع أورينا: "إنه وعائلته ممتنون للغاية للرعاية الممتازة التي قدمها له الفريق في مستشفى جامعة ميد ستار جورج تاون وتأثروا بالرسائل الرقيقة والتمنيات الطيبة التي تلقاها".

وأضاف: "إنه يرسل أطيب أمنياته بموسم عطلات سعيد وصحي للجميع".

وكان الرئيس الديمقراطي (78 عاما) قد تم نقله إلى المستشفى بعد ظهر أمس الإثنين لإجراء فحوصات والخضوع للملاحظة.

وكان كلينتون قد ألقى خطابا في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في شيكاغو هذا الصيف، وشارك في حملة الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر لدعم الحملة الرئاسية الفاشلة لنائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس.

ومنذ مغادرته البيت الأبيض، مر كلينتون بعدد من المشاكل الصحية.

ففي عام 2004، خضع كلينتون لعملية جراحية في القلب (تحويل مسار شرايين القلب) بعد أن عانى من آلام في الصدر وضيق في التنفس. وعاد إلى المستشفى لإجراء جراحة بسبب انهيار جزئي في الرئة في عام 2005، وفي عام 2010 تم تركيب زوج من الدعامات في شريان تاجي.