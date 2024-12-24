وقال حاكم ولاية باليكسر (بالي قصر) إسماعيل أوستا أوغلو لمحطة "إن تي في لايف" الإخبارية، "قُتل 12 من مواطنينا في الانفجار الذي وقع في مصنع في منطقة كاريسي".

ونقلت عن حاكم المنطقة قوله إنه لا يوجد اشتباه في حدوث أعمال تخريب.

وأضاف أنّ المصابين الثلاثة جراء الانفجار، نُقلوا إلى المستشفى لكنّ حالتهم لا تعتبر خطرة.

وبحسب السلطات المحلية، فإنّ المصنع الذي وقع فيه الانفجار يُنتج ذخائر ومتفجّرات للاستخدام المدني.

وأظهرت صور بثّتها محطات تلفزيونية تركية، ألواحا معدنية وقطعا من الزجاج متطايرة حول المصنع الذي انهار بشكل جزئي، وفق إسماعيل أوستا أوغلو.

ويقع المصنع على بعد حوالى كيلومتر من أقرب قرية شمال مدينة بليكسر، بحسب صور الأقمار الاصطناعية التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وفُتح تحقيق في الحادث، وتمّ استبعاد احتمال وقوع عمل تخريبي، وفق السلطات.