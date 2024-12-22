فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الأحد، عن مجموعة قوات "الغرب"، التابعة للقوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة لوزوفايا، في مقاطعة خاركيف، وبلدة كراسنوي (المسمّاة سونتسيفا في أوكرانيا) والقريبة من كوراخوفي، في دونيتسك.

كما أعلن البيان أن قوات الغرب صدت 6 هجمات مضادة، من قبل وحدات العدو الهجومية.

ووفقا للبيان، بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 480 فردًا عسكريًا و5 مركبات ومدفع ذاتية الحركة من طراز "كراب بولندي الصنع" وآخر من طراز إف إتش - 70 بريطاني الصنع، ومعدات أخرى.

وأضاف البيان: "دحرت وحدات من مجموعة قوات الشمال، على محور خاركوف التشكيلات المسلحة التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق بورشيفايا وكازاتشيا لوبان وفولشانسك في مقاطعة خاركوف".

وأضافت الوزارة أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، بلغت ما يصل إلى 55 عسكريًا، وست سيارات، وخمس مدافع هاوتزر، من طراز دي - 30.