وقالت الوزارة في بيان لها: "الجيش الروسي يعلن تدمير 20 طائرة مسيرة فوق مقاطعة أوريول، و8 مسيرات فوق مقاطعة روستوف، و8 أخرى فوق مقاطعة بريانسك، و5 مسيرات أخرى فوق مقاطعة كورسك، وواحدة فوق مقاطعة كوبان خلال الليل".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، بإحباط هجوم أوكراني على مرافق البينة التحتية المدنية، في مدينة قازان، بـ 6 طائرات مسيرة صباح اليوم السبت.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، عبر قناتها على تلغرام: "في الـ21 من ديسمبر قام نظام كييف في الفترة ما بين 7:40 و9:20 صباحًا بمهاجمة منشآت للبنية التحتية في مدينة قازان بالطائرات المسيرة".

وتابعت الوزارة: "أسقطت الدفاعات الجوية الروسية بنجاح 3 مسيرات أوكرانية، كما تم تحييد 3 أخرى بمساعدة أنظمة الحرب الإلكترونية".