ويظهر في الفيديو أحد عناصر الشرطة وهو يوجه سلاحه نحو المشتبه به ويأمره بالاستلقاء على الأرض: "يديك خلف ظهرك!... ابق مستلقيا!"، ثم يستلقي الرجل على الأرض بجوار سيارة سوداء تبدو عليها أضرار واضحة، ويتبع التعليمات.

وبعد ذلك، يُظهر الفيديو وصول تعزيزات أمنية وخروج العديد من أفراد الشرطة من سيارة الطوارئ وتطويقهم للمشتبه به المستلقي على الأرض.، حيث يأمر أحد أفراد الشرطة زملاءه بعدم "الاقتراب إلى هذا الحد".

وبحسب السلطات، فإن المشتبه به المعتقل حاليا هو طبيب ينحدر من السعودية ويقيم في مدينة بيرنبوغ الألمانية.

وقد أسفرت عملية الدهس في سوق عيد الميلاد عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 200، بعد أن صدمت السيارة الحشد "لمسافة لا تقل عن 400 متر".