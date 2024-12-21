وعبرت الوزارة عن خالص تعازي مملكة البحرين ومواساتها لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الألماني الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مؤكدة موقفها الثابت والرافض لأعمال العنف وترويع الآمنين بجميع صورها وأشكالها ومهما كانت دوافعها أو مبرراتها.

وكانت السلطات الألمانية أعلنت السبت أنّ حصيلة عملية الدهس التي نفّذها سائق سيارة في سوق ميلادية بمدينة ماغديبورغ ارتفعت إلى 5 قتلى وأكثر من 200 جريح.