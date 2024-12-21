ووصفت الخارجية الباكستانية هذه التصريحات بأنها مزاعم لا أساس لها من الصحة و"تفتقر إلى العقلانية"، وفقا لرويترز.

وكانت باكستان نددت يوم الخميس بالعقوبات الأميركية الجديدة على برنامج الصواريخ الباليستية في البلاد ووصفتها بأنها "تمييزية" تعرض السلام والأمن في المنطقة للخطر.

وحذرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان من أن العقوبات "لها آثار خطيرة على الاستقرار الاستراتيجي في منطقتنا وخارجها".

كما ألقت بظلال من الشك على مزاعم الولايات المتحدة بأن الشركات المستهدفة كانت متورطة في انتشار الأسلحة لأن العقوبات السابقة "كانت تستند إلى مجرد شكوك وارتياب دون أي دليل على الإطلاق".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية يرد على تعليقات أدلى بها نائب مستشار الأمن القومي الأميركي جون فاينر.

وقال فاينر في تعليقاته المذكورة إن تطوير باكستان لصواريخ باليستية طويلة المدى يمكن أن يؤدي إلى استهداف الولايات المتحدة.