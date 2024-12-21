وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف الآمنين وتؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

كما عبرت عن خالص تعازيها ومواساتها إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذا العمل المستهجن، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكانت وسائل إعلام محلية في ألمانيا، نقلا عن مسؤول بالحكومة المحلية، ذكرت أن سيارة صدمت مجموعة من الأشخاص في سوق لهدايا عيد الميلاد في ماغدبورغ.

وأعلنت صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار سقوط 11 قتيلا على الأقل ونحو 80 مصاباً، بعد أن صدمت السيارة الحشد "لمسافة لا تقل عن 400 متر".

وأعلنت الشرطة الألمانية إلقاء القبض على السائق الذي اقتحم سوق عيد الميلاد.