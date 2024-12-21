وذكرت وكالات أنباء روسية رسمية أن الهجوم استهدف مجمعا سكنيا في قازان، التي تبعد نحو 800 كيلومتر شرقي موسكو.

وقالت وكالة تاس إنه تم تسجيل 8 ضربات بطائرات مسيرة، 6 منها على مبان سكنية.

وأعلنت سلطات مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، تعرض المدينة صباح يوم السبت لهجوم أوكراني بمسيرات استهدفت 3 أحياء في المدينة، ما أسفر عن اندلاع حرائق بعدّة مبان سكنية.

وأفادت المصادر الرسمية بأن الاعتداء استهدف أحياء سوفيتسكي، وكيروفسكي، وبريفولجسكي في المدينة.

ونقلت وكالات الأنباء عن السلطات المحلية القول إنه لم ترد بلاغات عن وقوع أي خسائر بشرية.

تدمير 19 مسيرة أوكرانية

من جهتها، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي، دمرت خلال الليل 19 طائرة أوكرانية دون طيار، فوق 4 مقاطعات في روسيا والبحر الأسود.

وأضاف البيان: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات أوكرانية دون طيار، على أهداف في أراضي روسيا، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي 19 طائرة أوكرانية مسيرة".

وأردف البيان: "تم إسقاط 9 منها فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و5 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و3 فوق البحر الأسود وواحدة فوق كل من مقاطعات كورسك وكراسنودار".