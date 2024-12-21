وقال مسؤول كبير في الاستخبارات الباكستانية لوكالة فرانس برس، رافضا الكشف عن هويته، إنّ "حوالي 30 مسلحا هاجموا موقعا للجيش" في منطقة ماكين في إقليم خيبر بختونخوا.

وأضاف مسؤول آخر "قُتل 16 جنديا وأصيب خمسة آخرون بجروح خطرة في الهجوم".

ولم يعرف بعد الجهة التي شنت الهجوم.

وشهدت باكستان قبل شهر هجمات أسفرت عن مقتل 8 جنود واختطاف 7 شرطيين.

وتبّنت حركة طالبان باكستان مسؤولية أحدهما، بحسب ما أفاد مسؤولون في الشرطة والاستخبارات وكالة فرانس برس الثلاثاء.

وأعلن ضابط في الاستخبارات طالبا عدم الكشف عن هويته مقتل "8 جنود و9 مهاجمين وإصابة 7 آخرين" في هجوم أعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عنه.