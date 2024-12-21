وقالت عمدة ماغدبورغ ، سيمون بوريس، للصحفيين وهي تبكي، إنها تريد أن تعطي المتضررين وأقاربهم والمواطنين فرصة للحداد.

ونقلت الأسوشيتد برس عن بوريس التي بدا عليها الذهول "سنحتاج إلى وقت طويل للحزن (...) سوف نتعامل مع كل هذا بشكل شامل".

ووفقا لرئيس وزراء ولاية ساكسونيا أنهالت راينر هاسيلوف، قتل شخص بالغ وطفل صغير وأصيب 64 شخصا في حادث الدهس.

وقال هاسيلوف إن الضحايا بينهم من أصيب بجروح طفيفة وخطيرة. وتم تنكيس الأعلام في البلاد.