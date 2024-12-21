وقال مراسل لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في موقع الحادث إن هناك مصابين ممددين على الأرض ويتلقون الرعاية من جانب المسعفين. كما تم نصب خيام حيث يمكن للمصابين تلقي العلاج.

وتم إغلاق سوق عيد الميلاد بعد الهجوم المشتبه به، كما تم إيقاف خدمات الترام في المدينة الواقعة بوسط ألمانيا.

وتدفقت سيارات الإسعاف على منطقة السوق الواقعة بالقرب من مبنى البلدية.

من جانبه، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن صدمته بعدما اصطدمت سيارة بزوار سوق لعيد الميلاد في شمال البلاد مخلفة عشرات المصابين.

وقال شولتس في منشور على منصة إكس "المعلومات الواردة من ماغدبورغ تثير أسوأ المخاوف. كل التعاطف مع الضحايا وأحبائهم، نحن إلى جانبهم وإلى جانب سكان ماغديبورغ. أشكر فرق الإنقاذ العاملة".