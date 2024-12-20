وقالت مصادر بالحكومة المحلية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الشرطة اعتقلت السائق.

كما نقلت وكالة فرنس برس عن الإسعاف قوله إن الحادث خلف إصابة 60 إلى 80 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة.

وأشارت خدمات الطوارئ إلى عددا من الجرحى في حالة "خطيرة".

فيما نقلت رويترز عن الشرطة المحلية قولها إن الحادث أودى بحياة شخص واحد على الأقل.

وتشتبه السلطات الألمانية في أن حادث السيارة كان هجوما.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي سوق عيد الميلاد، الواقع بالقرب من مبنى البلدية، وهو يعج بسيارات الإسعاف والمسعفين.

وذكرت (إم.دي.آر) أن قوات الأمن وخدمات الطوارئ تواجدوا في مكان الواقعة، وأن مدير السوق طلب من الجمهور مغادرة وسط البلدة.

ونقلت القناة عن شهود أن سيارة اصطدمت على ما يبدو بالحشد في سوق هدايا عيد الميلاد في الطريق المؤدي لمبنى قاعة البلدية.