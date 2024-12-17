وأكّدت الوزارة السيطرة على هذه البلدة الواقعة على أقلّ من 10 كيلومترات جنوبي مدينة كوراخوف التي تقع قرب حقل كبير لليثيوم، وهو من خامات المعادن النادرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه "نتيجة للمعارك الحاسمة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة الجنوب الروسية، تم تحرير بلدة أنوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".

القوات الروسية تقترب من دنيبروبتروفسك

وعلى الصعيد ذاته، كشفت تقارير إعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي، أن القوات الروسية حققت تقدما كبيرا على جبهة جنوب دونيتسك، خصوصا بعد أن سيطرت على مساحة واسعة من كوروخوف، بالقرب من بوكروفيسك.

وأشارت التقارير إلى أن القوات الروسية باتت على بعد أقل من 10 كيلومترات من الحدود الإدارية لمقاطعة دنيبروبترفسك.

وأوضحت أن القوات الروسية في وسط دونيتسك قبل عام كانت على بعد أكثر من 52 كيلومترا من الحدود مع دنيبروبتروفسك.

وتوقعت تلك المصادر أن تسقط المنطقة الجنوبية في دونيتسك، المتبقية بأيدي القوات الأوكرانية، بأيدي القوات الروسية خلال فترة 4 إلى 6 شهور، مشيرة إلى أن التحصينات الدفاعية في المنطقة قليلة ومحدودة، كما أن الطبيعة الجغرافية لا تصب في صالح القوات الأوكرانية.

وقالت إن القوات الروسية سيطرت أجزاء واسعة من جيب كوراخوف، وسيطرت على قرى غانيفكا وفيسلي وترودوف.

جبهة كورسك

بالإضافة إلى ذلك، حققت القوات الروسية تقدما كبيرا على جبهة كورسك، خصوصا القاطع الغربي منها، لكنها أحرزت هذه المرة تقدما أكبر بكثير من المعتاد.

وتشير اللقطات الجغرافية إلى أن القوات الروسية وصلت إلى أطراف قرية كورغلينكوي، حيث فرضت سيطرتها على المناطق المرتفعة بعد أن قامت بتطهيرها من القوات الأوكرانية، ومن المتوقع أن تشن هجمات على معاقل القوات الأوكرانية في قرية مالايا لوكنيا حيث يمكنهم التقدم نحو القرية من الشرق والغرب.

وكان الجيش الروسي أعلن أمس الاثنين إنه سيطر على قرية في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا حيث تتقدّم قواته بشكل مطرد في الأشهر الأخيرة.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان أن قواتها "حرّرت" قرية يليزافيتيفكا الواقعة على مسافة حوالي 10 كيلومترات جنوب كوراخوف الغنية بالموارد والتي كانت القوات الروسية تحاول أيضا السيطرة عليها.

وعلى مدى الشهرين الماضيين، تتقدم القوات الروسية بوتيرة سريعة مع سعي موسكو إلى تحسين وضعها في ساحة المعركة.