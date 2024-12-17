وأضافت الهيئة أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد بعد تقارير عن وقوع خسائر بشرية.

وأظهرت لقطات نشرت على منصات التواصل الاجتماعي نوافذ مكسورة وأعمدة خرسانية منهارة، في مبنى يضم بعثات أجنبية بالعاصمة، من بينها السفارات الأربع.

وألغى نظام التحذير الأميركي من أمواج المد العاتية (تسونامي)، تحذيرا أوليا من تسونامي لفانواتو بعد الزلزال.

كما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إنه لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي في أراضي غوام وساموا التابعة للولايات المتحدة.