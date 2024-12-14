وأوضحت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيان أن القوات الأوكرانية هاجمت هذا الموقع في منطقة ستالنوي كون في منطقة أوريول على مسافة نحو 165 كيلومترا من الحدود الأوكرانية.

وأضافت: "هذه إحدى أكبر منشآت النفط في ضواحي أوريول" وهي تشكّل جزءا من "المجمع الصناعي العسكري" الذي يوفر احتياجات الجيش الروسي.

وتظهر صور قيل إنها للهجوم ونشرتها وسائل إعلام روسية، أعمدة من الدخان تتصاعد جراء حريق خلال الليل.

من جهته، أكّد حاكم المنطقة الروسي أندري كليتشكوف على تلغرام السبت، أن النيران اشتعلت بالوقود في مرفق "للبنية التحتية" بعد "هجوم ضخم بطائرات مسيّرة".

وأشار إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت 11 مسيّرة معادية، وعند الساعة 05,00 بالتوقيت المحلي (02,00 ت غ) تمت السيطرة على الحريق، لكنه لم يُخمد بعد.

وأضاف أن الهجوم لم يخلّف إصابات.

وفي منطقة بيلغورود، قُتل طفل يبلغ من العمر تسعة أعوام في هجوم بمسيّرة أوكرانية استهدفت منزلا في بلدة مايسكي، حسبما أفاد الحاكم الإقليمي فياتشيسلاف غلادوف السبت.

وأوضح أن والدة الطفل وابنتها التي تبلغ من العمر سبعة أعوام، أصيبتا بجروح ونُقلتا إلى المستشفى.

وتنفّذ كييف بانتظام ضربات بمسيّرات على روسيا، خصوصا على مواقع عسكرية وأخرى للطاقة.

وليل الجمعة السبت، شنّت روسيا هجوما على أوكرانيا باستخدام 132 مسيّرة، تمّ إسقاط 130 منها، حسبما أعلن سلاح الجو الأوكراني.

من جانبه، قال الجيش الروسي السبت إنّه أسقط خلال الليل وفي الصباح حوالى أربعين مسيّرة معادية، خصوصا فوق مناطق روسية متاخمة لأوكرانيا.