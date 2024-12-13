تأتي زيارة بلينكن ضمن جولة في الشرق الأوسط بعد التطورات السريعة في سوريا. وتسعى إدارة الرئيس جو بايدن، التي تقترب من نهاية ولايتها، إلى تشجيع جماعات المعارضة المنتصرة على تشكيل حكومة شاملة تحمي الأقليات وتجنب سيطرة الفصائل الإسلامية عليها.

وقال بلينكن خلال زيارته للسفارة الأميركية في بغداد إنه ناقش مع السوداني "قناعة العديد من الدول بأن سوريا خلال انتقالها من دكتاتورية الأسد إلى الديمقراطية يجب أن تضمن حماية الأقليات وتشكيل حكومة غير طائفية"، مؤكدا أن سوريا "لا يجب أن تصبح قاعدة للإرهاب".

وأضاف بلينكن: "لا أحد يفهم هذا أكثر من العراق بسبب التهديد المستمر لتنظيم داعش في سوريا، ونحن مصممون على ضمان عدم عودته".

وذكر مسؤول أميركي لرويترز أن واشنطن ترى في هذه اللحظة فرصة لتقليص نفوذ إيران في المنطقة.