الحادث وقع في سياق متوتر في ظل الصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا، ويثير تساؤلات كبيرة حول دوافع الهجوم وطبيعته.

تفاصيل الحادث

وفقاً لتقارير من وسائل الإعلام الروسية والأوكرانية، فقد تعرض شاتسكي لإطلاق نار في وقت متأخر من مساء يوم وقوع الحادث، بالقرب من أحد الحدائق في موسكو.

الهجوم، الذي يبدو أنه كان مدبرًا بعناية، أسفر عن مقتل شاتسكي، الذي كان يشغل منصبًا رفيعًا في مكتب تصميم "مارس"، أحد المكاتب الروسية الرائدة في مجال تصميم الصواريخ وأنظمة التوجيه الخاصة بها.

المهاجم تمكن من الفرار من موقع الحادث دون أن يتم القبض عليه، مما يضيف غموضًا إضافيًا حول دوافع الهجوم وطبيعته.

من هو ميخائيل شاتسكي؟

كان شاتسكي يُعد أحد الأسماء البارزة في قطاع الفضاء العسكري الروسي، حيث كان يعمل على تطوير وتصنيع أنظمة التوجيه الخاصة بالصواريخ التي يستخدمها الجيش الروسي في مختلف العمليات العسكرية.

وعُرف عنه إسهاماته الكبيرة في تعزيز القدرات الدفاعية الروسية في مجال الفضاء والصواريخ.

أُعلنت الجريمة لأول مرة من قبل الصحفي الروسي الشهير ألكسندر نيفزوروف عبر قناته الشخصية، بالإضافة إلى نشر الخبر على قناة "أسترا" عبر تطبيق التليغرام.

كما تم تأكيد الحادث من قبل مصادر أمنية مجهولة في كييف، وفقًا لما نشرته صحيفة "سبيلني" الأوكرانية.

يعد مقتل ميخائيل شاتسكي حادثًا مؤلمًا في تاريخ النزاع الروسي الأوكراني، وهو يضاف إلى سلسلة من الحوادث المشابهة التي استهدفت شخصيات بارزة في النظام العسكري الروسي.

سيظل هذا الحادث محط اهتمام وسائل الإعلام والتحليلات السياسية لفترة طويلة، خاصة في ضوء الأوضاع العسكرية والسياسية الحساسة.