وقال شولتس في تصريحات تلفزيونية، الأربعاء: "كان الأمر محبطا، لأنه ببساطة كرر كل صيغه مرة أخرى".

ورغم الانتقادات التي وجهتها أوكرانيا ودول شرق أوروبا لألمانيا بشأن المكالمة، قال شولتس إنه "كان من الضروري أن يفهم بوتين أنه لا يمكنه التعويل على أن تخفض ألمانيا دعمها لأوكرانيا".

وأوضح شولتس أنه دعا بوتين لـ"سحب القوات حتى يتسنى ظهور أساس للتطور السلمي".

وعن هذه الدعوة، قال المستشار الألماني: "يجب أن يتم ذلك، وسأفعل ذلك مرة أخرى، لكن يجب ألا نقع تحت أي أوهام بشأن ذلك".

وكان شولتس قد اتصل ببوتين في منتصف نوفمبر بمبادرة منه، وهي المكالمة الأولى بين الزعيمين منذ ديسمبر 2022.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شولتس بـ"فتح صندوق الشرور" بهذه المكالمة.