وكان ترامب قد حصل على نفس التكريم في عام 2016 بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، لينضم إلى قائمة تضم 13 رئيساً أميركياً آخرين حصلوا على هذا الاعتراف، بمن فيهم الرئيس الحالي جو بايدن.

يُذكر أن ترامب كان قد أبدى اهتماماً خاصاً بالظهور على أغلفة المجلات، خاصة تايم، حيث عبر في وقت سابق عن تقديره الكبير لهذا التكريم، معتبراً أن كونه "شخصية العام" هو "شرف عظيم".