وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "أشارت روسيا إلى نيتها إطلاق صاروخ أوريشنيك تجريبي آخر على أوكرانيا، على الأرجح في الأيام المقبلة".

وأضاف: "لكن هذا الصاروخ لن يغير قواعد اللعبة في ساحة المعركة، بل هو محاولة لترهيب أوكرانيا وحلفائها. ومن غير المرجح أن يغير صاروخ أوريشنيك، برأسه الحربي الأصغر وكمياته المحدودة، مسار الحرب".

كذلك، قلل مسؤول أميركي ثان من التأثير المحتمل للصاروخ، قائلا إن موسكو لديها إمدادات محدودة منه. وقال: "تريد روسيا استخدام هذا السلاح لترهيب أوكرانيا وأنصارها، لكن الواقع هو أن روسيا لا تمتلك على الأرجح سوى حفنة من هذه الصواريخ التجريبية".

كشف الرئيس فلاديمير بوتين عن السلاح القادر على حمل رؤوس نووية الشهر الماضي بعد استخدامه لضرب مدينة دنيبرو في وسط أوكرانيا، مما أدى إلى تصعيد التوتر في النزاع المستمر منذ ما يقرب من 3 سنوات.

وقادت الولايات المتحدة جهود دعم أوكرانيا، وشكلت بسرعة تحالفا لدعم كييف بعدما غزتها روسيا في عام 2022 وتنسيق المساعدات من عشرات الدول.

ومنذ ذلك الحين، قدم الداعمون الدوليون لأوكرانيا أسلحة وذخائر وتدريبات وغيرها من المساعدات الأمنية بقيمة عشرات مليارات الدولارات والتي كانت أساسية في مقاومة القوات الروسية.