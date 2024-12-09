وذكر أردوغان، في كلمة من أنقرة، أن "تركيا مستعدة لفعل ما في وسعها من أجل استقرار سوريا وسنتغلب على الصعاب معا".

وأضاف: "تركيا ستعيد فتح حدودها مع سوريا لتسهيل عودة اللاجئين.. والسوريون سيقررون مستقبل سوريا".

وتابع: "ما يتعين على تركيا فعله هو دعم مساعي السوريين لإعادة بناء بلدهم.. الفترة المظلمة في سوريا انتهت وفترة النور بدأت".

وأوضح الرئيس التركي: "الهدف الوحيد للعمليات عبر الحدود كان حماية تركيا من الإرهاب ولن نسمح بظهور عناصر إرهابية جديدة خلف حدودنا".

وأبرز: "أعتقد أن رياح التغيير في سوريا ستفيد شبعها وإن العودة الآمنة والطوعية ستزيد مع تحقيق الاستقرار".

وأردف قائلا: "تركيا كانت ملاذا آمنا للسوريين الفارين من الحرب.. وأبناء الشعب السوري أشقاؤنا بكل طوائفهم ومعتقداتهم".