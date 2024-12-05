وقال بلينكن خلال الاجتماع: "يؤسفني أن زميلنا، السيد لافروف، غادر القاعة، ولم يمنحنا لباقة الاستماع إلينا كما استمعنا إليه. وبالطبع، زميلنا الروسي موهوب جدا في إغراق المستمعين تحت تسونامي من المعلومات المضللة".

واتهم الوزير الأميركي الذي يقوم بزيارة هي الأولى إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي منذ الحرب في أوكرانيا، موسكو بمسؤولية التصعيد في أوكرانيا.

وقال: "لكن (...) الأمر لا يتعلق بأمن روسيا ولم يكن يتعلق مطلقا بأمن روسيا. إنه يتعلق بمشروع السيد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لمحو أوكرانيا من الخريطة".

وتابع: "تحدث أحد زملائنا عن التصعيد. إنه على حق تماما. لنتحدث عن التصعيد".

وكان بلينكن يشير إلى إرسال كوريا الشمالية قوات للقتال إلى جانب الجيش الروسي في الحرب مع أوكرانيا، بالإضافة إلى "الهجوم المتواصل على منشآت الطاقة في أوكرانيا، بما فيها مجموعة النقل النووي وهو ما يشكل تهديدا كبيرا على كل دولة ممثلة في هذه القاعة".

وتتهم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، بيونغ يانغ التي تملك السلاح النووي، بإرسال أكثر من عشرة آلاف جندي لمساعدة روسيا في الحرب في أوكرانيا.