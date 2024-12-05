وذكر ترامب أن دريسكول قد أكمل دورة قوات المظلات الخاصة للجيش الأميركي، وخدم مع الفرقة الجبلية العاشرة في العراق.

وقال ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "سيكون دان محاربا شجاعا لا يعرف الكلل دفاعا عن جنود أميركا وأجندة أميركا أولا".

وكان دريسكول، الذي ينحدر من ولاية نورث كارولينا، يشغل مؤخرا منصب مستشار كبير لنائب الرئيس المنتخب جي دي فانس.

وتخرج دريسكول من جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل ومن كلية الحقوق بجامعة ييل.

وقرر ترامب إعادة بيتر نافارو، المستشار السابق الذي قضى عقوبة السجن فيما يتعلق بهجوم 6 يناير في عام 2021 على مبنى الكابيتول، إلى البيت الأبيض ضمن أعضاء إدارته الثانية.

وأعلن ترامب عبر "تروث سوشيال" أن نافارو سيعمل كمستشار رفيع المستوى للتجارة والتصنيع.

وكتب ترامب أن هذا المنصب "يستفيد من خبرة بيتر الواسعة في البيت الأبيض، بينما يستغل مهاراته التحليلية السياسية والإعلامية الواسعة".

وتمت إدانة نافارو، المستشار التجاري خلال فترة ولاية ترامب الأولى، بتهمة ازدراء الكونغرس لتحديه أمر استدعاء من لجنة مجلس النواب التي حققت في أحداث 6 يناير، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة أربعة أشهر.