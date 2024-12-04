لطالما عُرفت كوريا الجنوبية بتاريخها السياسي الحافل بالتحديات التي تواجه قادتها. فمنذ عقود، تلاحق سلسلة من الحوادث المثيرة للجدل الرؤساء الذين قادوا البلاد.