لطالما عُرفت كوريا الجنوبية بتاريخها السياسي الحافل بالتحديات التي تواجه قادتها. فمنذ عقود، تلاحق سلسلة من الحوادث المثيرة للجدل الرؤساء الذين قادوا البلاد.
وفيما يلي القضايا الجنائية التي لاحقت الرؤساء السابقين لكوريا الجنوبية:
بارك غيون هاي
- في 6 أبريل 2018، حكم على الرئيسة السابقة بارك غيون هاي 24 عاما بعد إدانتها في قضية فساد، مرتبطة بصديقتها تشوي سون سيل.
- وتم تقديم الاتهامات ضد بارك غيون هاي في عام 2016، بعد أن اشتبه مكتب المدعي العام في مشاركتها في مخططات فساد وإفشاء أسرار الدولة.
- وفي عام 2021، منحها الرئيس مون جاي-إن، عفوا خاصا بسبب "تدهور صحتها".
تشون دو هوان
- في ديسمبر 1995، تم اعتقال الرئيس السابق تشون دو هوان، بعد أن اتُهم بتنظيم انقلاب في عام 1979، عندما تمت إقالة الرئيس الشرعي، تشوي كيو ها من السلطة.
- في أغسطس 1996، أدانت محكمة سيول تشون دو هوان بتهمة التحريض على الفتنة والقتل العمد، فضلا عن الفساد.
- وحكم على الرئيس السابق بالإعدام، ثم استبدلت المحكمة العليا عقوبة الإعدام بالسجن مدى الحياة.
- في عام 1998، بقرار من الرئيس كيم داي جونغ، تم العفو عنه.
روو تاي وو
- تمت محاكمة الرئيس السابق روو تاي وو، في عام 1996، أثناء محاكمة سلفه كرئيس للدولة، تشون دو هوان.
- وواجه روو تاي وو اتهامات مماثلة: المشاركة في انقلاب عام 1979، فضلا عن الفساد.
- ووفقا للمحققين، أثناء توليه منصب رئيس الدولة، تلقى روو تاي وو، تحت ستار التبرعات للمؤسسات السياسية، رشاوى تصل إلى حوالي 350 مليون دولار من كبار رجال الأعمال الكوريين.
- وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 22 عاما، ثم تم تخفيض العقوبة لاحقا إلى 17 عاما.
- في عام 1998، حصل أيضا على عفو من الرئيس كيم داي جونغ.
روه مو هيون
- في عام 2008، أصبح الرئيس السابق روه مو هيون متهما في قضية جنائية.
- بدأت القضية ضد شقيقه، المتهم باختلاس أموال حكومية. وكان الرئيس السابق شاهدا في هذه القضية.
- في مايو 2009، عثر عليه ميتا بالقرب من قريته.
- وفقا للسلطات، انتحر روه في 24 مايو 2009، إذ ألقى بنفسه من أعلى أحد المنحدرات الجبلية خلف منزله.
لي ميونغ باك
- في مارس 2018، اعترف رئيس كوريا الجنوبية السابق لي ميونغ باك باختلاس نحو 100 ألف دولار من أموال سرية غير خاضعة للمساءلة تابعة لجهاز المخابرات الوطنية.
- وتم الحكم على لي ميونغ باك بالسجن لمدة 17 عاما.
- وصدر عفو رئاسي عام 2022 عن لي ميونغ باك.