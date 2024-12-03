وقال سيرغي نادال، رئيس مقر الدفاع الإقليمي في تيرنوبل، عبر قناته على تطبيق تلغرام "عمال الطاقة ورجال الإنقاذ يزيلون آثار الهجوم. خزّنوا المياه واشحنوا هواتفكم".

ولم يتضح بعد حجم الهجوم على تيرنوبل، وهي مدينة رئيسية في غرب أوكرانيا على بعد نحو 220 كيلومترا من شرق بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي.

واستمرت التحذيرات من الضربات الجوية فوق منطقة تيرنوبل، التي تعد مدينة تيرنوبل المركز الإداري لها، لمدة ساعتين ونصف الساعة تقريبا، بدءا من الساعة 23:30 بتوقيت غرينتش أمس الاثنين.

وقتل شخص وأصيب عدد آخر في هجوم بطائرات مسيرة روسية على مدينة تيرنوبل في وقت سابق من أمس الاثنين.

وانقطعت الكهرباء عن أجزاء كبيرة من منطقة تيرنوبل قبل أسبوع بسبب أكبر هجوم بطائرات مسيرة تشنه روسيا على أوكرانيا على الإطلاق.