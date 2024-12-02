وأضافت الشرطة في بيان أن الموظف يدعى مايكل هوبكنز، وهو مساعد للنائب جو موريل، الذي يمثل إحدى مناطق شمال نيويورك.

وذكرت الشرطة أنها عثرت على 4 خزائن من الذخيرة و11 طلقة بحوزته، من دون العثور على أي سلاح.

وقالت شرطة الكابيتول إن هوبكنز أبلغ أفراد الأمن أنه نسي أن الذخيرة كانت في حقيبته.

ويواجه هوبكنز الآن اتهامات بحيازة ذخيرة بالمخالفة للقانون.