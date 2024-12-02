وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن هذه الخطوة تأتي بناء على اعتبارات أمنية "حساسة"، تهدف إلى ضمان حماية رئيس الوزراء في ظل أجواء سياسية مشحونة.

كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن التوصية تستند إلى "معلومات سرية للغاية"، دون الكشف عن طبيعتها، مما أثار تساؤلات حول ماهية هذه المعلومات ودلالاتها الأمنية.

ولم تصدر أي تعليقات رسمية من مكتب نتنياهو أو الجهات القضائية بشأن القرار المحتمل لنقل الجلسة.