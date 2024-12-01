قدم أستاذ العلوم السياسية، إحسان الخطيب، رؤى معمقة حول التحالف الروسي الكوري الشمالي والتداعيات المحتملة على الأمن الإقليمي والدولي.

روسيا وكوريا الشمالية.. تحالف الضرورة أم استراتيجية طويلة الأمد؟

افتتح الحديث بمناقشة تطورات التعاون العسكري بين موسكو وبيونغيانغ، مشيرة إلى تقارير تؤكد إرسال كوريا الشمالية معدات عسكرية وقوات لدعم روسيا في أوكرانيا.

وأوضح الخطيب أن هذا التعاون يمثل تحالفًا مدروسًا يهدف إلى تحقيق أهداف مشتركة للطرفين.

وقال الخطيب: "روسيا بحاجة إلى تعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة الضغوط الغربية، بينما تستفيد كوريا الشمالية من الحصول على التكنولوجيا العسكرية الروسية لتحديث ترسانتها".

رسائل التحالف الروسي الكوري إلى الغرب

ناقشت الحلقة الرسائل التي يبعثها هذا التعاون إلى الدول الغربية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها يراقبون بقلق هذا التحالف المتزايد.

وهنا قال الخطيب: "التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية يُعد تحذيرًا صريحًا للغرب بأن موسكو ليست معزولة كما يُعتقد. كما أن بيونغ يانغ تستغل الموقف لتأمين دعم روسي قد يعزز موقفها الإقليمي".

كوريا الجنوبية وأوكرانيا.. تحالف مضاد؟

ومع تسارع التقارب بين كوريا الجنوبية وأوكرانيا، أشار الخطيب إلى أن سول قد تكون على وشك كسر سياستها التقليدية بعدم تصدير الأسلحة للدول في حالة نزاع.

وأكد الخطيب أن أي خطوة من كوريا الجنوبية لدعم أوكرانيا عسكريًا قد تثير رد فعل حاد من كوريا الشمالية، مما يهدد استقرار شبه الجزيرة الكورية.

وقال الخطيب: "إذا دعمت كوريا الجنوبية أوكرانيا بالسلاح، فقد نشهد تصعيدًا إقليميًا خطيرًا قد يمتد إلى ما هو أبعد من الحرب الأوكرانية."

التأثير على الحرب في أوكرانيا

وعن تأثير التعاون الروسي الكوري على الحرب في أوكرانيا، يرى الخطيب أن هذا الدعم قد يطيل أمد الحرب ويزيد من تعقيداتها.

وأضاف: "تزويد روسيا بأسلحة متطورة من كوريا الشمالية يمنحها نفسًا طويلًا في ساحة المعركة، مما يجعل الحلول الدبلوماسية أكثر تعقيدًا".

إدارة ترامب المقبلة.. هل من تغير في السياسة؟

مع اقتراب تسلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه، تطرق النقاش إلى احتمالية تغيير النهج الأميركي تجاه الأزمة.

وأشار الخطيب إلى أن إدارة ترامب قد تسعى إلى مقاربة مختلفة تهدف إلى تخفيف التصعيد عبر اتفاقيات تضمن مكاسب استراتيجية لروسيا.

وقال: "ترامب يروج لحل دبلوماسي قد يشمل تنازلات من أوكرانيا، مثل التخلي عن خطط الانضمام للناتو".

مستقبل التحالفات الدولية

اختتم النقاش بتسليط الضوء على المشهد المعقد للتحالفات الدولية، حيث أكد الخطيب أن التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية يُعد خطوة قد تغير قواعد اللعبة على الساحة الدولية.

وأضاف: "إذا استمرت هذه التحالفات في التصعيد، فقد نشهد مزيدًا من التوترات التي تهدد الأمن والاستقرار العالميين".