وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" مساء السبت: "يسعدني أن أعلن أن كاش باتيل سيعمل كمدير جديد لمكتب التحقيقات الاتحادي".

وأضاف: "كاش محام بارع، ومحقق، ومقاتل من أجل (أميركا أولا) وقضى مسيرته في كشف الفساد والدفاع عن العدالة وحماية الشعب الأميركي".

ويأتي هذا الاختيار في سياق رؤية ترامب التي ترى أن وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات الحكومية تحتاج إلى تغيير جذري، ورغبته المعلنة في الانتقام من خصومه المفترضين.

ويمثل توجه ترامب نحو حليف قوي خطوة لإحداث تغيير جذري في أبرز وكالة أميركية لإنفاذ القانون وتطهير الحكومة ممن يعتبرهم "متآمرين".

وكان باتيل قد دعا في السابق إلى تجريد مكتب التحقيقات الاتحادي من دوره في جمع المعلومات المخابراتية وتطهير صفوفه من أي موظف يرفض دعم برنامج ترامب.

ومع ترشيح باتيل، يشير ترامب إلى أنه يستعد لتنفيذ تهديده بإقالة الجمهوري كريستوفر راي الذي عينه ترامب في عام 2017.