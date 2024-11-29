وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أنه من المقرر أن يعقد بيلوسوف "عددا من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي القيادة العسكرية والعسكرية السياسية للجمهورية"، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وأفادت وسائل إعلام روسية بأن وزير الدفاع الكوري الشمالي، نو غوانغ تشول، كان في استقبال نظيره الروسي في مطار سونان.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في 9 نوفمبر قانونًا بشأن التصديق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الشمالية.

وتم نشر وثيقة القانون الموقعة من بوتين على موقع البوابة الرسمية للمعلومات القانونية.

وكان بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قد وقّعا اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في أثناء زيارة الرئيس الروسي إلى بيونغ يانغ، في 19 يونيو الماضي، لتحل محل معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين روسيا وكوريا الشمالية، المبرمة في 9 فبراير 2000.