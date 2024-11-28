ويتضمن هذا التوسع إضافة ثماني مجموعات جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز IR-6 في فوردو، بما يتيح تخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 5%.

وفقا لتقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي اطلعت عليه وكالة رويترز، فإن إيران قد بدأت بالفعل تشغيل بعض الآلات التي تم تركيبها مؤخرًا في هذه المنشآت، في خطوة تثير قلق المجتمع الدولي بشأن إمكانية تحول تخصيب اليورانيوم إلى مستويات أعلى، تصل إلى 60% من النقاء، وهي نسبة قريبة من النسبة التي تستخدم لصناعة الأسلحة النووية.

ويشكل هذا التحرك الإيراني تحديًا جديدًا أمام جهود المجتمع الدولي لمنع الانتشار النووي، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تزايد النشاط النووي الإيراني في ظل الأزمات السياسية القائمة.