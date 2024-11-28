فقد أعربت سارا فاجنكنشت، زعيمة حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" الألماني، عن اعتقادها بأن هذا القرار لن يشكل عائقًا أمام تشكيل ائتلاف حاكم مع حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي في الولاية، التي تقع في شرق ألمانيا.

وفي تصريحاتها لمجلة "دير شبيجل"، أكدت فاجنكنشت أنها تحذر من سباق التسلح، مشددة على أن نظام "آرو 3" ليس صاروخًا هجوميًا.

كما أوضحت أن ولاية براندنبورغ لا تمول هذا النظام، وأن قرار نشره جاء على المستوى الاتحادي. وأضافت قائلة: "أرى أن استخدام هذه الحجة لتقويض الائتلاف الجديد غير مبرر".

وتأتي تصريحات فاجنكنشت ردًا على موقف النائب في برلمان براندنبورغ، سفين هورناوف، الذي أعلن أنه لن يصوت لصالح إعادة انتخاب ديتمار فودكه (من الحزب الاشتراكي) في منصب رئيس حكومة براندنبورغ إذا تم نشر نظام "آرو 3" في قاعدة هولتسدورف الجوية قرب الحدود مع ولاية سكسونيا-أنهالت.

كما لفتت فاجنكنشت إلى أن معارضة شراء هذا النظام بسبب عدم فاعليته في التصدي للصواريخ الروسية لا تبدو منطقية، موضحة أن الأربعة مليارات يورو التي تم تخصيصها للصفقة كان يمكن استخدامها بشكل أكثر عقلانية. وأكدت أنها قد أدلت بتصريحات مشابهة لصحيفة "مركيشه ألجماينه"، مشيرة إلى أن ولاية براندنبورغ ليس لها تأثير على الأحداث التي تجري في قاعدة هولتسدورف.

تجدر الإشارة إلى أن حزب فاجنكنشت وحزب المستشار يمتلكان الأغلبية في برلمان براندنبورغ بفارق صوتين، وإذا فقد الحزبان صوت النائب هورناوف، فإن فارق الأغلبية سيتقلص إلى صوت واحد فقط.